Eccellenza. Pari Nissa 1-1 con il Canicattì in allenamento congiunto. Preso l’attaccante Giuliano Guadagnoli

La Nissa ha chiuso il 2022 con un ottimo pareggio 1-1 nell’amichevole contro il quotato Canicattì, squadra agrigentina militante nel campionato di Serie D. Primo tempo molto equilibrato con gli ospiti che vanno in vantaggio sul finire del primo tempo con Gueye.

Nella ripresa, la Nissa accelera agguantando il pari con una sontuosa punizione di Morales, mentre, sul finire della partita Di Biase spreca il rigore del possibile due a uno. Un test “vibrante” nel quale il tecnico Sferrazza ha potuto testare le condizioni atletiche dei suoi, in vista del primo match del 2023, previsto per l’8 gennaio prossimo, contro il Casteldaccia.

Intanto prosegue la campagna di rafforzamento in casa biancoscudata. Grazie all’intuito del direttore tecnico Antonio Emma coadiuvato dal diggì Vincenzo Cancelleri la società ha messo a segno una nuova operazione, stavolta, riguardante il reparto offensivo della squadra. La società nissena s’è infatti assicurata le prestazioni dell’attaccante Giuliano Guadagnoli (nella foto), classe 2002, originario di Favara che ha giocato anche con l’Under 17 della Lazio e successivamente nelle squadre “Primavera” di Salernitana e Cagliari. Prima di approdare a Caltanissetta, il giocatore ha vissuto una breve parentesi al Nereto in Serie D, poi con il Misilmeri e Casteltermini in Eccellenza e l’ultima nuovamente in quarta serie con la maglia della Sancataldese.