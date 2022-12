Delia. Il 17 dicembre si presenta il libro di Giuseppe Giugno “Fondazione e rifondazione di una città moderna”

DELIA. Il 17 dicembre, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, avrà luogo la presentazione del libro “Fondazione e rifondazione di una città moderna” del Prof /Arch. Giuseppe Giugno.

Si tratta di un’opera molto attesa dal momento che ha come oggetto il percorso storico che ha portato alla fondazione di Delia. Dunque, un percorso storico che il prof. Giugno propone mettendo in evidenza conoscenze e competenze storiche che fanno della sua opera un contributo importante per ricostruire la storia del Comune di Delia.