Delia. Concluso l’iter per l’acquisto della villetta retrostante salone parrocchia S. Maria D’Itria

DELIA. Dopo un lungo iter, si è conclusa con la stipula dell’atto presso lo studio del notaio Giulia Seminatore in Caltanissetta, la procedura per l’acquisto della villetta retrostante il salone da parte della Parrocchia S. Maria d’Itria.

“Come Amministrazione Comunale – ha detto il sindaco Bancheri – abbiamo accolto ben volentieri la proposta, vedendola come una bellissima opportunità per la riqualificazione di quest’area. Desidero ringraziare l’Arch. Rino La Verde per il suo prezioso lavoro. Grazie all’Ing. Paolo Giordano che ha curato, per ciò che di sua competenza, e a nome della Parrocchia, tutti gli aspetti tecnici necessari per l’acquisto.

L’auspicio – ha concluso – è che questa area, a servizio della pastorale della comunità, sia di utilità per tutti coloro che, dai più piccoli ai più grandi, vorranno trascorrere in questo luogo momenti di di socialità”.