Caltanissetta, il sindaco Gambino lancia la sua ricandidatura: “Vogliamo continuare a governare la città, no però a maggioranze precostituite”

CALTANISSETTA – Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, lancia ufficialmente la sua ricandidatura. L’annuncio giunge al termine della conferenza stampa di fine anno, che si è svolta stamani nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine.

Il primo cittadino ha già tracciato la rotta per tentare di rimanere con la fascia tricolore: “Noi vogliamo continuare a governare la città, per cui la mia candidatura c’è. Noi dobbiamo dialogare con chi vuole proseguire insieme a noi un percorso che abbiamo già tracciato. Le porte sono aperte. C’è un progetto strategico di sviluppo territoriale che noi abbiamo tracciato e seguendo. Noi porteremo avanti i temi e sui temi ci andremo a confrontare. Maggioranze precostituite con partiti o altro, non le accetterò mai: le maggioranze si costruiscono per il governo della città”.