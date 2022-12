Caltanissetta, “guerra” interna nel M5s. Matta e Schirmenti: “Prendiamo le distanze dal comunicato diramato dalla maggioranza”

I consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, Marco Matta e Nina Schirmenti, prendono le distanze dal comunicato stampa diramato ieri alle testate giornalistiche online, dal gruppo consiliare di maggioranza. “Ne contestiamo il contenuto ma soprattutto la forma, siamo sempre più convinti che le risposte alla collega Petitto le debba dare il Sindaco o la sua Amministrazione. Non è più tempo di giochi a massacro! La città ha bisogno di fatti concreti. Resteremo sempre all’interno del Movimento ma vigileremo sull’operato della Giunta e la nostra priorità non sarà quella di essere lo ‘scudo paracolpi’ del sindaco ma spingeremo la giunta a porre in essere tutte quelle azioni che siano a favore della città ma soprattutto delle fasce più deboli, in ottemperanza al mandato di fiducia concesso dai cittadini che ci hanno votato”