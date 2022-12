Caltanissetta, assente un intero consiglio comunale. Presenti in aula solo sindaco ed il consigliere Giarratana: “spettacolo imbarazzante”

Incredibile seduta oggi del Consiglio Comunale di Caltanissetta. Il civico consesso del Comune era convocato per le ore 17 di oggi con due punti all’ordine del giorno: la solita annuale delibera sulla verifica delle società partecipate e l’atto di adesione per la realizzazione dell’aeroporto del centro Sicilia. Si sono presentati in aula soltanto il Segretario Comunale, la segretaria verbalizzante, il Sindaco Roberto Gambino ed i Consigliere Giarratana al quale è’ toccato l’onere/onore di presiedere la seduta. Alle 17,20, dopo aver atteso che qualcuno dei consiglieri si presentasse è’ stato chiamato l’appello: 23 assenti, un solo presente.

Quindi seduta rinviata di un’ora. E’ soltanto un dettaglio che alle 18,20 erano in aula soltanto sei consiglieri. A memoria d’uomo nella storia del Comune di Caltanissetta mai era successo un evento simile, poco edificante in verità’ salvando ovviamente, guarda caso, i due sfidanti candidati sindaco alle ultime elezioni, desolatamente presenti in aula