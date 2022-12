Calciomercato Nissa: il “ritorno” di Ivan La Vardera

A volte ritornano, soprattutto se si tratta della Nissa, squadra blasonata, ambita da molti giocatori. E’ il caso di Ivan La Vardera, centrocampista, classe 1999, due stagioni fa in biancoscudato ma che nel mercato invernale si trasferì in serie D al Marina di Ragusa. Ivan non ha mai nascosto la voglia di tornare a vestire la casacca biancoscudata e oggi finalmente il suo desiderio si è avverato.

Proveniente dall’Enna, La Vardera è pronto a dare il suo contributo “cercando -ci ha detto proprio poco dopo il suo arrivo in città- di fare il possibile insieme ai nuovi compagni, per portare la Nissa più in alto in classifica. Perchè questa piazza, -spiega- con uno stadio così e un passato glorioso, merita ben altre categorie”.Il centrocampista, con spiccate doti offensive e il “vizio” del gol, ha iniziato a giocare al calcio nel Misilmeri, poi Scordia (Eccellenza), due anni a Gela (Serie D), una stagione al Marsala, sempre serie D, poi Nissa (Eccellenza) e appunto Marina di Ragusa in serie D.

Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Akragas squadra con la quale ha sfiorato la promozione in D, quindi l’Enna in questa prima parte di stagione, “Sono tornato perchè mi piace tanto il progetto -ha detto il centrocampista ieri prima dell’allenamento-. Spero di rimanere qui per lungo tempo, ringrazio il direttore Antonio Emma che mi ha voluto fortemente, non vedo l’ora di scendere in campo per difendere questi colori, un abbraccio ai tifosi!”.