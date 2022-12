Approvata la variazione di bilancio della regione siciliana.Richiesta moratoria dei mutui contratti con l’Ircac e Crias

Dopo una lunga maratona condotta, nelle ore scorse in commissione bilancio e oggi in assemblea regionale siciliana, è stato approvato il disegno di legge con le variazioni di bilancio della Regione Siciliana. Diversi gli argomenti importanti portati in commissione dal governo Schifani ed approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana: – Aiuti alle nostre Pmi e famiglie – Aiuti ai comuni per il caro energia – Interventi in sanità. Rispetto a quest’ultimo punto approvato l ordine del giorno presentato dal gruppo di deputati di Fatelli D’italia che prevede l’uso delle risorse per l’aumento dei LEA e per la proroga dei contratti dei precari Covid-19, provvedimento annunciato in aula dallo stesso assessore alla salute Volo. Soddisfatto, l’on. Giuseppe Catania (Fdi) anche per l’approvazione dell’ordine del giorno dallo stesso presentato e sottoscritto dall’intero gruppo di Fratelli d’Italia che impegna il governo ad attivarsi per prevedere la moratoria dei mutui contratti anche dalle nostre imprese artigiane, cooperative ed agricole contratti con l’IRCAC e la CRIAS.