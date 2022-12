Anziano di 96 anni s’è rivolto ai Carabinieri per aiutarlo a rinnovare carta bancomat

Il rinnovo della carta bancomat può sembrare un’operazione poco difficoltosa, ma per alcuni può diventare un grande disagio.

Un anziano, di 96 anni e con difficoltà motorie, ha telefonato alla Stazione Carabinieri di Verbania, dicendo di essere impossibilitato a muoversi per andare a ritirare in banca la nuova carta e che la semplice delega scritta al suo badante non era sufficiente per la consegna.

I militari dell’Arma, dopo essersi recati a casa dell’uomo, sono andati presso la filiale della banca e il maresciallo, quale Pubblico Ufficiale, ha certificato l’autenticità della richiesta consentendo in tal modo di concludere senza alcun problema il rinnovo del bancomat.