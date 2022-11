Visite per le scuole degli Apprendisti Ciceroni del FAI: nel nisseno programma coinvolge Caltanissetta, Gela, Mazzarino e Riesi

Nella settimana dal 21 al 26 Novembre tornano le “Giornate FAI per le scuole” una manifestazione interamente dedicata alle scuole, giunta alla sua undicesima edizione, che offre agli studenti un’esperienza di educazione e formazione tra pari unica ed indimenticabile. In occasione dell’evento saranno aperti in tutta Italia oltre cento luoghi speciali, visitabili dagli studenti iscritti al FAI con le loro classi.

A guidarli tra i percorsi e raccontare loro la storia ci saranno altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni, opportunamente formati dai loro docenti ed esperti del territorio. La Delegazione di Caltanissetta partecipa all’evento con un programma che coinvolge quattro diversi comuni: Caltanissetta, Gela, Mazzarino e Riesi. A rendere possibile la manifestazione sarà il lavoro e l’entusiasmo di circa 250 Apprendisti Ciceroni, provenienti da 10 diversi istituti.

Il 23 e il 25 novembre, a Caltanissetta sarà possibile accedere a Palazzo Moncada. Un palazzo nobiliare – costruito a partire dal 1650 – trasformato negli anni in carcere, tribunale e sala cinematografica, oggi proprietà del comune ed oggetto di un progetto di restauro. La visita del palazzo sarà a cura degli Apprendisti Ciceroni di: Liceo classico linguistico e coreutico “R.Settimo” – I.I.S.S. “A.Manzoni-F.Juvara”. Per tutta la settimana, dal 21 al 26 novembre, Gela accoglierà i suoi studenti al Lungomare Federico II in un percorso dal nome “Gela e il mare” per approfondire le rotte commerciali in antico, le particolarità naturalistiche del litorale e il nuovo concept del lungomare cittadino, in un’ottica di riappropriazione di un’area in chiave sociale dopo anni di abbandono dopo l’uso commerciale.

Il percorso sarà guidato dagli Apprendisti Ciceroni di: I.I.S. “Eschilo” – Liceo Scientifico e Linguistico “E.Vittorini” – I.I.S.S. “E.Majorana” – I.T.T. “E.Morselli” – I.I.S. “L.Sturzo”. Il 23 e il 24 novembre, a Mazzarino, gli Apprendisti Ciceroni di I.I.S.S. C.M.Carafa, guideranno gli studenti alla scoperta della Chiesa di San Francesco d’Assisi. Un edificio risalente al 1120, che custodisce al suo interno opere d’arte di notevole pregio e che oggi è sede delle Suore Salesiane.

Dal 22 al 25 novembre, il centro storico di Riesi vedrà le sue vie riempirsi di studenti, coinvolti nel percorso dal nome “Una passeggiata nella storia: Riesi dal 1647 al 1900”. Gli apprendisti Ciceroni di I.I.S.S. C.M.Carafa di Riesi e I.C.Carducci racconteranno la storia della cittadina attraverso importanti edifici pubblici e privati. Quattro luoghi diversi, con progetti che ne rispecchiano la storia e le peculiarità, uniti nell’obiettivo comune di educare le generazioni future e proteggere il patrimonio culturale del territorio. Tutte le informazioni sulle Giornate FAI per le scuole sono reperibili al link www.giornatefaiperlescuole.it