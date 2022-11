Vallelunga, inaugurata scuola dell’Infanzia.Aula psicomotricità dedicata all’insegnante Rosaria Surdi

VALLELUNGA PRATAMENO – Una cerimonia partecipata ed anche commovente è stata quella dell’altra mattina in occasione dell’ inaugurazione della Scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII” con servizio scuolabus. Presenti le autorità cittadine con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pippo Montesano e la sua giunta, le autorità militari e religiose. Presenti anche le autorità scolastiche con la preside, il corpo docente, le scolaresche, i genitori degli alunni. Una presenza significativa è stata quella della famiglia della compianta insegnante Rosaria Surdi, recentemente scomparsa. All’iniziale intervento dell’arciprete parroco don Alfonso Incardona, che ha parlato dei bambini e del Papa Buono San Giovanni XXIII, è seguita l’aspersione e benedizione dei presenti e della struttura riqualificata. il taglio del nastro è stato riservato al sindaco Montesano fra gli applausi dei presenti. Ha poi preso la parola sulla scuola dll’Infanzia, sottolineando che “”aono i bambini ad essere i nostri maestri”. Ha poi illustrato nekl suo dettaglio le varie fasi della realizzazione della struttura appena inaugurata. Da sottolineare che nella parete esterna dell’aula della psicomotricità è stata sistemata una targa dedicata all’insegnante Rosaria Surdi, prematuramente scomparsa. E proprio il marito, visibilmente commosso, che era presente con i suoi bambini alla cerimonia dell’inaugurazione, ha voluto ringraziare quanti si sono attivati in tal senso per onorarne la memoria. Parole di cordoglio sono state espresse, all’indirizzo della scomparsa da parte degli amministratori comunali e dalla scuola che ne hanno illustrato la figura. Il momento gioioso conclusivo, con l’accoglienza delle autorità ed il canto dell’Inno di Mameli è stato affidato alla vivacità dei bambini che hanno fatto da splendida cornice ad un evento che ha premiato l’impegno di quanti si sono attivamente interessati alla realizzazione di questa struttura scolastica.