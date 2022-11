Serradifalco: Incontro dei Carabinieri e dell’Asp per prevenire le truffe agli anziani e gli incidenti domestici

Continua la campagna informativa rivolta alla prevenzione dai crimini predatori maggiormente diffusi, promossa dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta.

Nell’incontro tenutosi nella giornata di ieri presso la sala della comunità della Chiesa Madre di Serradifalco, organizzato unitamente all’ASP di Caltanissetta sono stati trattati due argomenti: la prevenzione degli incidenti domestici, a cura della Dottoressa Rosanna Randazzo, assistente sociale presso l’UOEPSA dell’Asp, e le tecniche più comuni di truffe e raggiri, a cura del Tenente Simone DI MONACO della Compagnia CC di Caltanissetta e del Mar. Capo Tommaso VOZZA, Comandante della Stazione CC di Serradifalco.

In particolare, è stata sviscerata la problematica degli incidenti domestici, dalle cause ai rimedi e alle condotte quotidiane per prevenirli, e dall’altra parte i Carabinieri hanno evidenziato i pretesti con i quali i malfattori tendono solitamente a carpire la buona fede da parte delle ignare vittime per poi introdursi furtivamente all’interno delle loro abitazioni per sottrarre denaro, preziosi, o anche beni di modesto valore economico ma di grande interesse affettivo.

E’ stato inoltre ribadito che numerosi episodi vengono consumati anche per strada, utilizzando scuse che, a primo impatto, potrebbero apparire verosimili.