Serradifalco. In Giunta approvata proroga del servizio di tesoreria e anticipazione di tesoreria

SERRADIFALCO. Approvata in Giunta la proroga del servizio di tesoreria comunale e la richiesta di anticipazione di tesoreria. Per quanto riguarda la proroga del servizio di tesoreria è stata disposta sino al prossimo 31 dicembre 2023. La convenzione tra il Comune e l’Istituto di credito per il servizio di tesoreria comunale è scaduta il 31 dicembre 2016.

Da allora, in questi ultimi sei anni, si è andati avanti di anno in anno con proroghe tecniche. Da qui la nuova proroga tecnica della convenzione con l’UniCredit fino al 31 dicembre 2023.

Nel contempo, l’amministrazione comunale ha anche avanzato la richiesta di anticipazione di tesoreria per il funzionamento di quelle che sono le spese correnti. Lo ha fatto sulla base di entrate accertate dal Rendiconto dell’anno 2020 (ultimo approvato) afferenti i primi tre titoli, che sono state pari a 6.382.949,45 euro.

Su questo importo sono stati poi calcolati i tre dodicesimi che è possibile richiedere come anticipazione. Somma che ammonta a 1.595.737,36 euro per la quale è stata la richiesta per l’anticipazione di tesoreria.