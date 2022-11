Santa Caterina. Nel mese di settembre percentuale di raccolta differenziata al 71,29%

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha fornito alla cittadinanza l’aggiornamento sui dati della raccolta differenziata. Nel mese di settembre 2022 la percentuale è stata del 71,29%, poco più del 7% in meno rispetto al mese di agosto (78,90%) ma leggermente superiore rispetto a quella di luglio (70,98%).

Il primo cittadino ha fatto rilevare come nel corso del 2022 la media della percentuale di differenziata a Santa Caterina si sia attestata oltre il 70%, ma anche come, attraverso le medie mensili a partire a gennaio 2021, si sia passati al 2,92% all’attuale 71,29%. Il sindaco s’è complimentato con i cittadini per l’impegno profuso nella raccolta differenziata consentendo il raggiungimento di un simile importante traguardo.