Santa Caterina. Domenica 6 novembre commemorazione dei Caduti in guerra

SANTA CATERINA. In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre il sindaco Giuseppe Ippolito è stato presente alla cerimonia in Prefettura in rappresentanza del Comune di Santa Caterina Villarmosa.

Pertanto, domenica 6 novembre sarà ricordato e commemorato il sacrificio di quanti hanno combattuto e perso la vita per la difesa dei valori della libertà, della pace e della democrazia.

Il Programma di domenica 6 novembre prevede alle 10,30 il raduno in Piazza Garibaldi; alle 11 la Santa Messa presso Chiesa Madre; alle 12 il Corteo verso il Monumento ai Caduti di Villa Castelnuovo con deposizione della corona di alloro.