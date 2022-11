San Cataldo. Marcia per la Pace e i diritti dei bambini da piazza Papa Giovanni XXIII a Piazza degli Eroi

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, con l’Assessore alla Cultura e Istruzione Marianna Guttilla, insieme al comitato provinciale Conadi, al suo presidente Maria Concetta Naro e al consigliere nazionale Salvatore Pirrello, ha organizzato per oggi lunedì 21 novembre alle 9,30 la Marcia per la pace e i diritti dei bambini.

Alla manifestazione parteciperanno scuole e associazioni cittadine, che si riuniscono in questo momento dall’alto valore sociale e aggregativo, proprio in occasione del 23’ anniversario della Convenzione internazionale dei Diritti dei bambini. L’appuntamento è in piazza Papa Giovanni XXIII, dinanzi il Municipio. Il corteo si snoderà poi lungo corso Sicilia per raggiungere piazza degli Eroi, dove le scolaresche di esibiranno con canti, poesie e balletti.

Si tratta di un evento molto significativo per tutta la Comunità sancataldese. “Attraverso questa marcia, infatti, – ha concluso l’amministrazione comunale – vogliamo continuare a far sentire la nostra vicinanza a tutte le persone che stanno soffrendo a causa delle guerre, e in particolare ai bambini affinché i loro diritti vengano sempre tutelati”.