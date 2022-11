San Cataldo. Gran successo per la Masterclass per coristi organizzata dalla Corale Ecclesia Mater

SAN CATALDO. Si è svolta presso i locali parrocchiali della Chiesa Madre, nei giorni 11, 12 e 13 novembre, la Masterclass per Coristi, organizzata dall’Associazione Corale “Ecclesia Mater” – San Cataldo , tenuta dal Maestro Enzo Marino. Un’iniziativa che ha visto coinvolti circa 30 coristi, della nostra parrocchia e di alcune realtà corali presenti nel nostro territorio. Masterclass per Coristi.

S’è trattato di una fantastica full immersion del canto corale, nella due giorni che si è appena conclusa. La Masterclass per Coristi con il metodo reticolare non idiomatico, tenuta dal M° Enzo Marino – Artist Page, ha visto coinvolto un nutrito gruppo di 30 persone che fanno parte delle realtà corali presenti in città.

Ringraziamenti sono stati rivolti dagli organizzatori al M°Enzo Marino che con la sua preparazione, ci fa leggere con una nuova visione, il canto corale liturgico, ma anche a Maria Antonietta Fricano Presidente di Coralica, a Carmelo Fragale Presidente di InChorus, e a Biagio D’Ugo.

Ringraziamento speciale anche per il direttore di coro il M° Monica Battaglia per questa grande opportunità di crescita che ha proposto nel contesto di un’esperienza formativa resa possibile anche grazie alla grande disponibilità di don Alessandro Giambra per aver messo a disposizione gli spazi parrocchiali. La Masterclass si è conclusa con l’animazione liturgica della S. Messa delle ore 18.00 in Chiesa Madre.