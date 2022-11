San Cataldo. Costituito dalla Giunta l’Ufficio procedimenti disciplinari

SAN CATALDO. La Giunta comunale ha approvato la costituzione dell’ufficio procedimenti disciplinari (UDP). In precedenza era stata la Commissione straordinaria nel maggio 2021 ad approvare il regolamento che disciplina il funzionamento e la nomina dei componenti dell’Ufficio provvedimenti disciplinari e a costituire l’UDP.

Alla luce della nuova disciplina in materia di licenziamento disciplinare, occorre rafforzare ed uniformare l’azione disciplinare all’interno dell’Ente; le nuove norme, in particolare, hanno provveduto a riunire in una unica sequenza procedimentale tutte le attività connesse all’applicazione delle sanzioni disciplinari, dalla censura (rimprovero scritto) al licenziamento senza preavviso.

Ora s’è reso necessario da parte della Giunta procedere alla nuova costituzione del succitato Ufficio con la D.ssa Laura E, Lo Iacono, Segretario Generale del Comune – in qualità di Presidente; Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Demografici, Dott.ssa Maria Rosaria Eufrate – in qualità di componente; Responsabile del 2° Settore, Calogero Mulè – in qualità di Componente.