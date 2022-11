Previdenza e welfare a supporto dei commercialisti. Domani 10 novembre convegno ad Enna

Si terrà domani, giovedì 10 novembre, a Enna, il convegno “La Cassa incontra gli iscritti” organizzato da Cassa Dottori Commercialisti in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania per parlare di previdenza e welfare a supporto dei professionisti locali.

Al convegno, organizzato dalla Cassa in collaborazione con gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Enna, Caltagirone e Caltanissetta, parteciperanno, tra gli altri, Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti, Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Enna, Gaetano Lo Monaco, presidente dell’Ordine di Caltagirone e Giuseppe Lacagnina, presidente dell’Ordine di Caltanissetta.

Cresce la professione del dottore commercialista in Sicilia, dove, tra 2020 e 2021, il numero di professionisti iscritti a Cassa Dottori Commercialisti, l’ente che si occupa di previdenza e assistenza a favore della categoria, è passato da 3.934 a 4.089, con un aumento del +3,9%, superiore all’incremento nazionale che si ferma al 2,07%.

Una popolazione, quella dei dottori commercialisti siciliani, in cui, però, la presenza femminile rappresenta solo il 29,1% del totale degli iscritti (a fronte di un dato italiano pari al 33,2%) e in cui i giovani under 40 hanno un’incidenza decisamente contenuta che non supera il 19,6%, due punti percentuali in meno del valore italiano (21,9%). Proprio agli iscritti siciliani è dedicato il convegno “La Cassa incontra gli iscritti” che si terrà domani, giovedì 10 novembre, dalle 15.30 alle 18.30, presso la sede della Camera di Commercio di Enna.

Una composizione diversa della platea caratterizza invece i dottori commercialisti di Enna, dove le donne rappresentano il 36,1% degli 83 professionisti iscritti alla Cassa, e quelli di Caltagirone, in cui l’incidenza femminile arriva al 40% dei 60 iscritti alla Cassa, mentre a Caltanissetta le dottoresse commercialiste non vanno oltre il 28,6% del totale dei 206 professionisti iscritti, dato inferiore di mezzo punto percentuale rispetto a quello regionale.

A livello reddituale per gli iscritti di tutti e tre gli Ordini il 2021 ha fatto segnare un miglioramento del reddito medio che a Enna è aumentato del +15,6% rispetto al 2020, a fronte di un +9,8% per i dottori commercialisti di Caltanissetta arrivando al +21,1% di quelli di Caltagirone. Parallelamente cresce anche il volume d’affari che aumenta dell’8% per gli iscritti di Enna, del +8,6% per quelli di Caltanissetta e del +22,3% per i professionisti calatini.

Nonostante questo, rimangono ampiamente al di sotto del reddito medio regionale che, nel 2021, è stato pari a 36mila e 600 euro i redditi dichiarati dai dottori commercialisti di Enna (-19,5%) e Caltagirone (-34,9%), mentre nel caso di Caltanissetta, il reddito medio dei professionisti risulta superiore a quello che si registra in Sicilia del 4,2%. La spesa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti agli Ordini di Enna, Caltanissetta e Caltagirone nel 2021 è stata pari a poco meno di 100mila euro