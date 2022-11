Polizia di Stato, SILP: “Finalmente indetta la gara d’appalto per i nuovi locali del Commissariato”

Lino Mastrantonio, referente del Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia CGIL, esprime plauso per la gara pubblica di appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio che diventerà la sede del Commissariato di Polizia di Niscemi.

A seguire la nota:

Apprendiamo con estrema soddisfazione dell’avvenuto avvio, ieri 28 novembre 2022, del la gara pubblica di appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento dell’edificio, attuale ufficio tecnico comunale, da adibire a nuovo stabile per il Commissariato di Polizia di Niscemi; la procedura, curata dalla Centrale Unica di Committenza e dal RUP comunale (Responsabile Unico del Procedimento), avrà termine il prossimo 19 dicembre 2022 con l’apertura delle buste e l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori.A 32 anni dall’istituzione del Commissariato di Polizia a Niscemi nella “provvisoria” sede di viale Mario Gori, dalla quale è ufficialmente sfrattato dal 2014, e dopo anni di denunce e richieste pubbliche del sindacato di Polizia SILP CGIL di Caltanissetta, quello di ieri è un altro importante e determinante passaggio dell’iter istituzionale, tecnico e burocratico, che fa ora finalmente intravedere la possibilità di avere già entro il 2023 un nuovo stabile e dunque l’occasione di dotare presto la Polizia di Stato di Niscemi di una sede dignitosa, adeguata e funzionale che possa, in prospettiva, ospitare una potenziata dotazione di personale e mezzi.Per l’importante risultato, determinanti sono stati, oltre alle nostre instancabili esortazioni e denunce sostenute dalla CGIL, l’impegno finalmente dispiegato dalle istituzioni interessate, dal Comune di Niscemi, che ha messo a disposizione lo stabile, al Prefetto ed al Questore di Caltanissetta, che hanno svolto un’azione essenziale nell’ultimo anno e che ringraziamo insieme ai cittadini che ci hanno creduto e hanno sorretto le nostre battaglie, per la legalità, la sicurezza e la crescita civile dei nostri territori, liberi dalla criminalità e dalle mafie.

La presenza incisiva ed efficace della Polizia di Stato, delle forze di polizie, è indispensabile nell’intera nostra provincia per contrastare e reprimere la purtroppo recrudescente e diffusa mentalità criminale, sia che si manifesti con le cruenti scene da “Cavalleria Rusticana” vissute nei giorni scorsi nel pieno centro di Caltanissetta, con le organizzazioni criminali di trafficanti e sfruttatori di poveri migranti sgominate con gli arresti a Niscemi, o con le sparatorie nella pubblica via e gli innumerevoli attentati incendiari di Gela: finché non prevarrà la cultura del rispetto reciproco, finché le nostre agenzie educative, culturali e sociali non riusciranno ad inculcare massivamente una mentalità di vita improntata alla civile convivenza ed alla legalità, i presidi delle forze di Polizia dovranno necessariamente essere salvaguardati e incrementati.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per chiedere espressamente al Prefetto ed al Questore di Caltanissetta, già fattivamente attivi per la massima attenzione alle condizioni della sicurezza pubblica nella città di Gela, di attribuire a quel Commissariato tutte le nuove assegnazioni di personale previste nel mese di dicembre (otto agenti in più), al fine di incrementare il controllo di quel territorio con nuove risorse e razionalizzando al massimo quelle esistenti.