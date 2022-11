Mussomeli, un esercito di ospedalieri del “M.I.Longo” ha festeggiato il pensionamento del dott. Carlo Dell’Utri

MUSSOMELI – Festeggiare il pensionamento assieme ai propri collaboratori non è cosa da poco, quanto piuttosto sentirsi legati da sentimenti di stima, frutto di una quotidianità che ha fatto sperimentare reciprocamente il piacere di lavorare nella stessa struttura acquisendo quella professionalità maturata nel proprio servizio. E così, il dott. Carlo dell’Utri, già direttore del Presidio Ospedaliero e Responsabile del Reparto di Ortopedia di Mussomelì, l’altro ieri sera, in un noto locale cittadino, ha avuto il piacere e l’onore di trascorrere insieme ad un “esercito” di collaboratori una serata amicale di congedo, dopo avere prestato molti anni di servizio con la titolarità del sopracitato reparto, fiore all’occhiello del nosocomio mussomelese. Una cinquantina di presenze hanno testimoniato il senso di appartenenza non solo alla struttura ma anche alla sua persona ed è per questo che tutti insieme hanno fatto festa e brindato al suo pensionamento.