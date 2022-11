Inaugurazione della Casa Alloggio Residence Madre Teresa a San Cataldo

Mercoledì 30 novembre sarà inaugurata la Casa di Alloggio per anziani in Via Mazzini, 17 a San Cataldo. La grandissima richiesta di ospiti presso la sede centrale sita in Via Due Fontane ha permesso di ampliare i servizi rivolti ad anziani autosufficienti che non vogliono allontanarsi dal centro urbano. All’inaugurazione saranno presenti anche il sindaco e Padre Alessandro Giambra per benedire questa nuova attività.

La struttura interamente ristrutturata è stata creata su misura degli ospiti che vi alloggeranno con tutti i comfort e le varie sale ricreative e culturali per svolgere svariate attività sociali e di gruppo.

Il manager della struttura dott. Biagio Marco Guarneri, lieto di questo nuovo progetto afferma: “da anni ci occupiamo del benessere degli anziani, li accudiamo e ci prendiamo cura in ogni loro richiesta semplicemente perché il nostro unico obiettivo è quello di regalare un sorriso costante giorno dopo giorno ai nostri ospiti.

Da qui nasce il nome “Residence”, le nostre strutture le definiamo un vero e proprio luogo di accoglienza e di condivisione, partecipiamo spesso a diversi progetti sociali per coinvolgere i nostri ospiti facendoli sentire ancora utili in questa società inoltre facciamo spesso gite, escursioni, momenti di relax in piscina e pellegrinaggi”. – conclude il dott. Guarneri.

Dopo l’inaugurazione sarà possibile visitare la struttura