Il dott.Calogero Ferlisi è il nuovo Segretario Generale Comune di Caltanissetta

Dal primo novembre scorso il nuovo Segretario Generale del Comune di Caltanissetta è il dott. Calogero Ferlisi, nato ad Agrigento ma originario di Sutera, sposato con la dott.ssa Cettina Nicosia, Segretario Comunale di Campofranco e Sutera, papà di Alfredo. A seguito dell’avviso riservato ai Segretari Comunali e Provinciali iscritti nello speciale Albo del Ministero dell’Interno, al quale hanno risposto 20 professionisti da ogni parte della Sicilia ed anche oltre, la scelta di ricoprire le funzioni di vertice burocratico della Città di Caltanissetta è ricaduta su Calogero Ferlisi, da ultimo Segretario Generale della Città di Porto Empedocle. Al nuovo Segretario Generale sarà riservato il delicato compito di guidare la macchina amministrativa del Comune di Caltanissetta nell’attuale fase di gestione dei fondi PNRR ed in vista di una “normalizzazione” dell’attuale organizzazione comunale, carente di risorse umane, anche a seguito dei numerosi e recenti collocamenti in quiescenza. La scelta del Sindaco è ricaduta su Ferlisi, “atteso che, dal curriculum presentato, dai contatti ed informative di servizio poste in essere, dalle precedenti esperienze maturate, appare più aderente alle necessità ed esigenze di questa Amministrazione”. Infatti, prima di Porto Empedocle, dove ha diretto la struttura burocratica durante la delicata fase del dissesto finanziario, il dirigente del Ministero dell’Interno ha ricoperto le funzioni di Segretario Generale in molti Comuni siciliani, alcuni dei quali caratterizzati da Organi sciolti per infiltrazioni mafiose, ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale durante lo scioglimento delle Istituzioni comunali, ha partecipato a commissioni di gara d’appalto ed a commissioni di selezione del personale, nonché presieduto nuclei di valutazione e controllo. Al servizio delle Autonomie Locali da quasi 20 anni, ha ricoperto anche incarichi di componente delle Commissioni Straordinarie di Liquidazione nei Comuni in dissesto finanziario. Già avvocato amministrativista presso alcuni Comuni siciliani, Ferlisi è laureato in giurisprudenza con una tesi sulla tutela cautelare nel processo amministrativo, ha conseguito il master in Diritto Comparato ed Europeo e la specializzazione in Diritto delle Regioni e degli Enti Locali, oltre ad aver pubblicato numerosi articoli e monografie su riviste giuridiche.