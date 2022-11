Gli alunni dell’Istituto comprensivo Santa Caterina – Resuttano il 3 dicembre al Villaggio Coldiretti a Palermo

SANTA CATERINA. Il 3 dicembre gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria di Santa Caterina e Resuttano parteciperanno al villaggio Coldiretti in Piazza Politeama a Palermo. Lo ha annunciato lo stesso Istituto scolastico comprensivo che ha inteso ringraziare la Coldiretti di Caltanissetta, in particolare il dott. Claudio D’Agostino, per aver offerto l’opportunità formativa agli alunni del Comprensivo.

La visita si inserisce nelle attività del progetto d’istituto sulla sostenibilità ambientale “I mille volti della terra” e in quelle del progetto sull’orto didattico. Queste ultime prenderanno il via non appena saranno consegnati e messi in posa gli orti nelle due sedi dell’istituto.