Delia. Riattivato il servizio di anagrafe canina con microchippatura dei cani

DELIA. Riattivato a Delia il servizio di “Anagrafe Canina”. <<Si tratta – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – di una misura di prevenzione del randagismo. Lo sportello era stato sospeso momentaneamente a causa di una normativa regionale. La sua riapertura permetterà la microchippatura gratuita nonchè, la cessione-passaggio di proprietà, la comunicazione del decesso del cane e la scomparsa o cambio di residenza del proprietario.

Quella della prevenzione e del controllo delle nascite di cani nel territorio è ormai una priorità che va fronteggiata con determinazione sia sotto il profilo della sicurezza urbana e della salute pubblica sia anche per venire incontro alle specifiche esigenze dei cittadini sensibili alle problematiche ambientali e della tutela degli animali>>.

L’iniziativa è stata realizzata di concerto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta-Dipartimento di Veterinari ed in collaborazione del Commissario Straordinario della “Federazione Caccia per le Regioni d’Europa” del Comune di Delia, Lillo Galiano. <<Sono onorato – ha detto – per questo importante incarico. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami. Da parte mia cercherò di adoperarmi e rendermi utile nel miglior modo possibile>>.

<<Tramite lo sportello del servizio di “Anagrafe Canina’ – ha detto infine Bancheri – raccoglieremo segnalazioni, suggerimenti e segnalazioni da parte dei cittadini ed associazioni volte a promuovere e migliorare il benessere degli animali. Inoltre l’amministrazione comunale in sinergia con altre istituzioni promuoverà campagne di informazione, iniziative e progetti per la Tutela degli Animali>>. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al seguente numero 328 2621480.