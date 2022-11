Caltanissetta, presentata “Svelamenti” la stagione teatrale del Margherita. Assessore Natale: “Valorizzare artisti del territorio”

CALTANISSETTA – Saranno Giorgio Pasotti e Mariangela D’abbraccio con “Hamlet” ad aprire il prossimo 28 novembre la nuova stagione di prosa e musica “Svelamenti” al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, presentata stamani in conferenza stampa dal sindaco Roberto Gambino, dall’assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale, dal presidente e dal direttore del Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, rispettivamente Andrea Milazzo e Michele Mosa. Tanti gli appuntamenti previsti per una programmazione che, tra prosa, musica e spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie, arricchirà la proposta culturale del territorio nisseno e riuscirà a trasmettere intense emozioni anche grazie a nomi importanti del teatro nazionale e della musica.

“Svelamenti”, da novembre fino a maggio, inviterà gli spettatori ad intraprendere un viaggio costellato di bellezza e arte, attraverso percorsi che si sveleranno in una intensa stagione di prosa con biglietti d’ingresso o abbonamenti realmente accessibili a tutti, una appassionata stagione concertistica ad ingresso gratuito e appuntamenti fuori abbonamento dedicati a grandi e piccoli con la sezione “Famiglie a Teatro” con un ingresso ad appena 5 euro.

“Il Teatro Regina Margherita è un gioiello della nostra città – ha spiegato il sindaco Roberto Gambino – e diventa splendida cornice per questa nuova stagione che vuole essere, proprio attraverso le arti, motore trainante di crescita culturale, rilanciando il centro storico della nostra città e diventando un punto di riferimento anche per l’hinterland, oltre che un elemento di unione tra le generazioni. Stiamo attivando vari luoghi della cultura per continuare a costruire un circuito virtuoso”.

L’assessore comunale alla cultura, Marcella Natale, si è detta molto emozionata per questo nuovo avvio teatrale, ribadendo l’importanza di tali eventi nel territorio: “Uno degli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione è di valorizzare gli artisti del territorio, e lo abbiamo fatto già a partire dall’immagine della locandina un’opera dell’artista nissena Ilma Spinelli, un’immagine particolare, colorata che invita il pubblico a venire a teatro e rivivere in socialità gli spettacoli che sono tutti con compagnie con cast formato da più attori. Cultura è sinonimo di ricchezza, è crescita individuale e sociale. La nuova e varia stagione al Teatro Regina Margherita offrirà la possibilità di provare, “svelandole”, diverse sensazioni, tra momenti di leggerezza e di profondità, di svago e di riflessione, per un intenso anno all’insegna della bellezza, ospitando insieme ai grandi nomi del panorama teatrale italiano, spettacoli per famiglie e i giovani talenti del Conservatorio Bellini, collaborazione della quale siamo molto fieri, che proporranno splendidi concerti con ospiti di rilievo”.

Una collaborazione che, come ribadito da Andrea Milazzo e Michele Mosa, rispettivamente il presidente ed il direttore del Conservatorio Bellini, esalta la valenza formativa per gli allievi del Conservatorio che potranno giovarsi della presenza di grandi maestri provenienti da prestigiose istituzioni musicali, pronti ad accompagnarli e dirigerli nei vari appuntamenti. Un’occasione di crescita culturale anche per il pubblico stesso che potrà appassionarsi ancor di più per “I lunedì del Bellini”.

“Sei splendidi appuntamenti ad ingresso gratuito – hanno detto Milazzo e Mosa – occasioni che permetteranno di assaporare la magia e le intense vibrazioni musicali in una suggestiva atmosfera, agevolando un interesse musicale nella nostra società, premessa importante anche per il futuro artistico dei nostri giovani talenti”.

Dopo l’apertura della stagione 2022-2023 in programma il 28 novembre, il Teatro Regina Margherita ospita il 15 dicembre “Decadenze” di Steven Berkoff, con la regia e l’adattamento di Giovanni Arezzo. Sul palco Francesco Bernava e Alice Sgroi interpretano quattro personaggi, una coppia e due amanti, per una storia moderna e provocatoria. Il terzo spettacolo in cartellone sarà venerdì 20 gennaio con la deliziosa commedia “Un’improbabile storia d’amore” con il famoso duo comico formato da Dandy Danno e Diva G. Tra il teatro d’antan e le surreali atmosfere circensi, la coppia, con l’arte della mimica e tanta musica, racconterà la storia d’amore tra due persone agli antipodi. Martedì 7 febbraio sarà la volta dello spettacolo “Darwin inconsolabile”, di Lucia Calamaro, con Riccardo Goretti, Gioia Salvatori, Simona Senzacqua e Maria Grazia Sughi. Una madre anziana simula la morte per ricevere un po’ di attenzione dai tre figli. Uno spettacolo che con ironia mostra le nevrosi del nostro tempo.

Sempre a febbraio, sabato 25, teatro contemporaneo con “Melos – Kouros di Sicilia”, con il cuntista Gaspare Balsamo e il pittore-illustratore Alfredo Guglielmino. Lo sfondo classico e l’ambientazione al tempo della Sicilia greca, in cui agiscono il protagonista Melos e l’amico Nunzius, condurranno dentro una dimensione spettacolare. Martedì 7 marzo il grande Michele Placido sarà il protagonista de “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni. Insieme a lui una nutrita compagnia di attori diretta da Paolo Valerio.

Il settimo spettacolo sarà una prima assoluta. Giovedì 30 marzo “La scattiata” di Silvana Grasso, con Manuela Ventura e Franco Mirabella, per la regia di Salvo Piro, porta in scena la storia di una donna, la “scattiata”, intelligente e brillante che visse le ribellioni del ’68, e non si è piegata alle ipocrisie del tempo. Sabato 15 aprile il mondo poetico di Franco Scaldati prenderà vita con lo spettacolo “Totò e Vicè”, nell’adattamento di Giuseppe Cutino, con Rosario Palazzolo, Anton Giulio Pandolfo, con la partecipazione di Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx e con i musicisti Maurizio Curcio e Pierpaolo Petta.

La prosa si concluderà venerdì 5 maggio con “Radici – Una cosa che so di certo”, di Alba Maria Porto e Giulia Ottaviano, con Mauro Bernardi, Giorgia Coco, Federica D’angelo, Lydia Giordano e Adele Tirante. Lo spettacolo narrerà due storie che procedono in parallelo con colpi di scena.

La stagione concertistica di “Svelamenti”, a cura del Conservatorio Bellini, si svilupperà in sei lunedì da dicembre a maggio alle ore 19.00. Gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito. Si inizierà il 19 dicembre respirando le atmosfere delle feste con il concerto dal titolo “Aspettando il Natale”, con l’orchestra di fiati e il coro dell’istituto Bellini diretti dal maestro Angelo Licalsi. Giorno 16 gennaio l’orchestra di flauti diretta dal maestro Paolo Totti proporrà il concerto dal titolo “Flauti in festa”. “Mozart, il piacere della musica” è invece il titolo del concerto previsto per il 20 febbraio, e il 20 marzo sarà la vola dell’evento dal titolo “Il singspiel al tempo di Maria Teresa d’Austria” con “Bastiano e Bastiana” di Mozart. Il 17 aprile si terrà il concerto “Un viaggio attraverso parole e musica. Sonetti recitati in dialetto siciliano” con “Le quattro stagioni” di Vivaldi, con il violino solista e direttore Roberto Ranfaldi. Conclusione a maggio con il concerto dal titolo “Recital pianistico” e un ospite a sorpresa.

Ma per questa stagione ci sarà spazio anche ai piccoli spettatori con quattro appuntamenti fuori abbonamento dedicati alle famiglie e alle scuole, infatti oltre agli spettacoli pomeridiani alle ore 18.00, sono previsti dei matinée, per invogliare anche i più giovani a venire a teatro. Sabato 8 gennaio la Compagnia teatrale “Il Cuore di Argante” con la regia di Giuseppe Spicuglia proporrà il musical “Il re leone”, domenica 5 febbraio sarà la volta della commedia musicale “La storia di Cyrano”, il 12 marzo lo spettacolo ecologista dal titolo “Green il Salvaterra”, autrice e regista Antonella Caldarella.

L’ultimo spettacolo in scena domenica 26 marzo sarà “Caravaggio, la fuga”, un musical irriverente ed emozionante con una nutrita compagnia di performer, una storia ironica e drammatica sulla vita del grande maestro. Per la stagione di prosa sono già attivi gli abbonamenti che potranno essere acquistati al botteghino e online su https://www.liveticket.it/teatroreginamargherita