Vallelunga. Gran successo il passaggio della Targa Florio storica lungo le vie del paese

VALLELUNGA. E’ stato un autentico evento, quello che la comunità di Vallelunga, con in testa il sindaco Giuseppe Montesano, ha vissuto in occasione del passaggio della Targa Florio storica lungo le strade vallelunghesi.

Un evento che ha coinvolto l’intera comunità che ha espresso tutta la sua simpatia e ammirazione per le auto ‘epoca che sono sfilate per le strade del paese. A Vallelunga la Targa Florio, “A cursa” inventata nel 1906 da Vincenzo Florio, è stato un autentico evento che ha coinvolto piccoli e grandi, tutti uniti per la passione per le quattro ruote nel contesto di un evento sportivo vivo e palpitante che, ancora oggi, dopo oltre 100 edizioni vissute appassionatamente attraverso due secoli, fa onore alla Sicilia in generale e a Vallelunga in particolare.