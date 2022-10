Sicilia. Scoppia incendio in una comunità per disabili: Carabinieri salvano anziana

Carabinieri salvano un’anziana che, all’interno di una comunità per disabili, rischiava di essere travolta dalle fiamme. E’ accaduto a seguito di un incendio divampato all’interno di una comunità per disabili in provincia di Catania. Qui erano già stati fatti uscire gli ospiti, tranne un’anziana con un deficit dell’udito, rimasta nella sua stanza.

Allertato il NUE 112, primi a giungere sul posto i Carabinieri della Stazione di Licodia Eubea in provincia di Catania che sono immediatamente intervenuti nella struttura, già piena di fumo denso e irrespirabile, portando in salvo la donna. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, mentre gli ospiti, affidati al personale del 118, non hanno riportati danni fisici.