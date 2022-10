Sicilia. Politiche sociali, riaperto l’avviso Pnrr per l’inclusione dei soggetti fragili. Istanze entro il 17 ottobre

«Ci sono ulteriori dieci giorni di tempo per presentare proposte di intervento per l’inclusione sociale dei soggetti fragili e vulnerabili all’Avviso 1/2022 del Pnrr del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Sono stati infatti riaperti i termini e la nuova scadenza è fissata al 17 ottobre.

Per gli Ambiti territoriali sociali e i Comuni siciliani è una opportunità di intercettare i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da non lasciarsi sfuggire. Esorto i territori a presentare proposte». Lo afferma l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Antonio Scavone.

«L’Avviso – prosegue Scavone – è stato riaperto per le regioni “sottorappresentate” per numero di proposte inviate. La Sicilia è tra queste e, secondo la tabella allegata al decreto che riapre i termini, c’è ancora spazio per 37 istanze. Con lo stesso provvedimento è stato anche approvato lo scorrimento dell’elenco dei progetti idonei al finanziamento, sulla base dei posti resisi disponibili e delle risorse a disposizione per regione e per singola linea di finanziamento».