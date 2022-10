Sicilia, Covid: 1.221 i nuovi positivi, una vittima

Sono 1.221 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.681 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.403. Il tasso di positivita’ e’ al 12,6%, in leggero calo rispetto al 12,7% di ieri. La Sicilia e’ al decimo posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 12.230, con un aumento di 868 casi. I nuovi guariti sono 352, una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.206. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 222, dieci in piu’ di ieri, mentre in terapia intensiva sono 14, una in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 243 casi, Catania 338, Messina 212, Siracusa 131, Trapani 77, Ragusa 80, Caltanissetta 51, Agrigento 61, Enna 28. (ANSA). Y93-FK 08-OTT-22 16:03 NNNN