Sicilia, cocaina e crack su tavolo cucina davanti a bimbi: arrestato

I carabinieri della Stazione di Solarino, insieme ai militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. A insospettire i militari è stato il continuo viavai dall’abitazione dell’uomo, che nonostante avesse a casa bimbi piccoli, aveva sul tavolo della cucina due involucri con 15 grammi di cocaina e 9 grammi di crack, insieme a un bilancino e al materiale utile per il confezionamento della droga.

Il pagamento della droga da parte dei ‘clienti’ avveniva in modo particolarmente discreto. Alcune banconote dei circa 1.600 euro provento di spaccio, sono state ritrovate dentro la cassetta postale, all’ingresso dell’abitazione e con un cognome fittizio. La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.