Serradifalco. La preparazione dei pasti della refezione scolastica dovrà avvenire in loco

SERRADIFALCO. Quest’anno per il servizio di refezione per la scuola dell’Infanzia e la scuola elementare, dell’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi” la preparazione dei pasti dovrà avvenire in loco.

Infatti, se fino allo scorso anno la ditta che aggiudicataria produceva i pasti nella propria sede effettuando poi la consegna a scuola, ora invece i pasti saranno prodotti direttamente a Serradifalco. Questa novità è emersa a seguito di una riunione tra amministrazione comunale e rappresentanza dei genitori che hanno chiesto che i pasti fossero preparati in loco.

L’amministrazione comunale, accogliendo questa richiesta, ha ribadito che la ditta aggiudicataria dovrà stipulare una convenzione con il Comune per la concessione in uso dei locali della scuola d‘infanzia “Morvillo” adibiti a cucina e dotati di attrezzature e servizi di fornitura di gas, energia elettrica e acqua potabile.

È stato stimato che il Comune dovrà ricevere dalla ditta aggiudicataria un contributo mensile di 300 euro per spese di consumo di energia elettrica, gas e acqua potabile. Saranno 164 gli alunni interessati per l’anno scolastico 2022/2023 ai rientri pomeridiani. L’onere per i pasti agli alunni non potrà essere a carico del Comune che, trovandosi in riequilibrio di bilancio, non può garantire servizi a domanda individuale che dovranno essere a totale carico dei richiedenti.

L’amministrazione sta comunque predisponendo un bando per venire incontro alle famiglie con Isee più basso. La distribuzione dei pasti nelle strutture scolastiche sarà curata da personale comunale e la durata del servizio è prevista fino al 31 maggio 2023.