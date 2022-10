Serie D. La Sancataldese ancora sconfitta al “Valentino Mazzola”, stavolta 0-2 con il Canicattì

Nel girone I del campionato di Serie D cade la Sancataldese di Matteo Vullo al Valentino Mazzola contro il Canicattì di Calogero Bonfatto. 0-2 il risultato finale di una partita decisa nei primi dieci minuti della ripresa.

Dapprima l’ha sbloccata Raimondi, poi ha raddoppiato Scalisi. Un uno – due mortifero che ha messo al tappeto una squadra come quella verdeamaranto che ha lottato senza tuttavia riuscire a riaprire la contesa.

La Sancataldese ad inizio primo tempo ha avuto alcune buone occasioni che non è riuscita tuttavia a sfruttare e a tradurre in gol contro un Canicattì che nella ripresa è cresciuto parecchio riuscendo ad imporsi sulla compagine verdeamaranto alla sua seconda sconfitta di fila tra le mura amiche. E domenica prossima impegno esterno per la Sancataldese di Matteo Vullo sul campo del Lamezia Terme.