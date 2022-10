Serie D. Giovanni Marchese non è più il tecnico dell’Acireale. “Rescissione consensuale del contratto”

Giovanni Marchese non è più l’allenatore dell’Acireale. Il tecnico deliano non siederà sulla panchina dei granata acesi. L’Acireale, che milita nel campionato di serie D, ha avuto un confronto con l’ex Catania dopo la sconfitta rimediata in campionato ed è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto. Per il dopo Marchese si parla di Giovanni Campanella già tecnico della Sancataldese nella passata stagione.

L’Acireale ha poi diffuso un comunicato ufficiale Il comunicato ufficiale sulla vicenda Marchese: “L’Acireale Calcio comunica la rescissione consensuale con l’allenatore Giovanni Marchese, il vice-allenatore Angelo Spina e l’allenatore dei portieri Armando Maritato. La Società ringrazia Marchese e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro le migliori fortune in campo professionale ed umano”.