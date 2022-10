Serie D. Ancora un ko in campionato per la Sancataldese: sconfitta esterna 0-1 a Castrovillari

Sconfitta fuori casa per la Sancataldese di Pietro Infantino. Nonostante il cambio sulla panchina, dunque, verdeamaranto ancora ko in campionato con la quinta sconfitta in sei gare disputate.

La Sancataldese ha perso sul campo del Castrovillari. Match uro e combattuto con i verdeamaranto che hanno cercato la via del gol contro un avversario ben organizzato che ha controbattuto alle iniziative dei sancataldesi.

Il gol decisivo che ha indirizzato la partita è arrivato al 60′ con Mattia Trovato. La Sancataldese ha provato a riequilibrarla senza tuttavia riuscirci. Una sconfitta che non può e non deve demoralizzare un ambiente che crede fermamente nella salvezza.

I verdeamaranto al momento sono ultimi in classifica con 3 punti al pari di San Luca e Mariglianese e ad un solo punto da Paternò e Cittanova. Insomma, la classifica è ancora corta e c’è tempo e spazio per recuperare, anche se bisognerà cambiare marcia in un campionato senza soste che già mercoledì proporrà alla Sancataldese un’altra impegnativa trasferta sul campo del Real Aversa attualmente quinto in classifica con 11 punti.