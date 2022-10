Serie B2 Pallavolo Femminile. Esordio casalingo per la Traina contro la Reghion Reggio Calabria

Dopo tre campionati caratterizzati dalla pandemia che ha bandito la normalità, la stagione 2022-2023 prende il via con i presupposti tipici dei campionati pre-covid.

In serie B2 14 squadre per girone con ben 26 partite da disputare ci proiettano nel torneo più difficile che la TRAINA SRL disputerà nella sua lunga storia con un girone dove già sventola la bandiera della prime pretendenti al salto di categoria (Zafferana ed Ericina su tutte) con una outsider già dichiarata (Cus Catania) e alcune formazioni che in questo precampionato hanno viaggiato a fari spenti e tra cui, come ogni anno, verrà fuori la sorpresa stagionale. La TRAINA SRL farà il suo esordio oggi sabato 8 ottobre al PalaCannizzaro con inizio alle ore 18.00 affrontando la Reghion Reggio Calabria: un incontro inedito contro una formazione profondamente rinnovata in ben ¾ del proprio roster e che costituisce una vera incognita da non sottovalutare.

Guidate dall’esperto tecnico Cesare Pellegrino riconfermato, dopo essere arrivato a campionato in corso la scorsa stagione, le reggine del presidente Minniti costituiscono un mix di esperienza e gioventù alla ricerca del giusto affiatamento attorno alla neo palleggiatrice Rebecca Surace, classe 97, lo scorso anno nella prima fase in B2 nel Volley Valley per poi approdare a Palmi in serie B1. In casa TRAINA SRL dopo sei settimane intense di preparazione vi è tanta attesa per l’inizio della terza stagione di serie B2.

La squadra si è ben allenata agli ordini di Francesca Scollo e Carina Gotte coadiuvate da Fabrizio Montagnino, Fabio Tolini e Mauro Di Grande e con la preparazione atletica seguita da Massimo Catalano con l’apporto del nutrizionista Antonio Sedita e per l’esordio stagionale sono state convocate le palleggiatrici Noemi Spena e Milly Apruti, le centrali Valeria La Mattina, Nicoletta De Luca e Diana Ferraloro, le schiacciatrici Alessia Angilletta, Nicole Ferrarini, Gabriella Milazzo, Sara Miceli e Marta Zaffuto, i liberi Lorena Tilaro ed Eleonora Porrovecchio mentre nel ruolo di opposto giostrerà Jennifer D’Antoni.

Nel primo impegno casalingo il neo presidente Oriana Mannella ha fortemente voluto ratificare il grosso impegno della società nissena a fianco della LILT (Lega Italiana nella Lotta ai Tumori) proprio nel mese della prevenzione con il PalaCannizzaro che si tingerà di rosa. Ma tante sono le iniziative in programma nel sociale per la TRAINA SRL grazie anche alla collaborazione con la CSAIN ratificata dal presidente nazionale Fortuna grazie all’accordo sancito con il DG della società nissena Giuseppe Panebianco.