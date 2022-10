San Cataldo. Convocato il Consiglio comunale per il 27 ottobre alle 17.30

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta ordinaria, per il giorno 27 Ottobre alle ore 17:30, presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale.

Questi i punti all’Ordine del Giorno:

1. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE ” LE SPIGHE” RELATIVA ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE FINANZIATI CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO.

2. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI: NARO VINCENZO, MODAFFARI GIAMPIERO, SORCE ROSARIO, BARTOLO MANGIONE, PIRRELLO SALVATORE, APRILE ROSARIO SUL FONDO CONCORSI DI PROGETTAZIONE

3. INTERROGAZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO “TRADIZIONE E FUTURO” RELATIVA ALLA SETTIMANA SANTA SANCATALDESE

4. APROVAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGIO COMUNALE: RICHIESTA DI RELAZIONE SU RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, NONCHÈ VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI E PENALITÀ PER GLI ANNI 2019-2020-2021-2022 DA VALERE QUALE DECURTAZIONE DELL‟IMPORTO DEL SERVIZIO PER L‟ANNO 2022.

5. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” SUL RILASCIO DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER SOGGETTI CON DISABILITÀ E PER SOGGETTI ANZIANI PER GLI AUTOSERVIZI DI LINEA, GESTITI DALL’AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.) NEL COMUNE DI SAN CATALDO, IN APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 68/1981 e s.m.i., e L.R. 87/1981 e s.m.i..

6. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE “MOVIMENTO 5 STELLE” SULLE COMUNITÀ ENERGETICHE E DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO

7. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI: EMMA MASSIMO, NARO VINCENZO, LOMBARDO MAURIZIO, BELLA ADRIANO, APRILE ROSARIO RELATIVA ALL’ ATTRIBUZIONE CATEGORIA CATASTALE A/10 (UFFICI E STUDI PRIVATI)

8. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUMNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA, IMERA SULLE AGEVOLAZIONI PER CHI ADOTTA UN CANE

9. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CON MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUMNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA, IMERA SULLA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA RISOLUZIONE DEL PROBLEMA DEL RANDAGISMO

10. MOZIONE CONSILIARE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUMNALI DEL GRUPPO “PARTITO DEMOCRATICO”: CAMMARATA, IMERA RELATIVA ALLA SOSTA VIETATA PER MIGLIORE PULIZIA DELLE STRADE

11. ATTO DI INDIRIZZO POLITICO A FAVORE DELL’AVVIO DELL’ITER PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DELL’AEROPORTO “CENTRO MERIDIONALE DELLA SICILIA”

12. COSTITUZIONE COMMISSIONE COMUNALE SULLA TOPONOMASTICA 13. COSTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

14. PROPOSTA DELLA 1^ COMMISSIONE PERMANETE DI ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA POPOLARE SULLA SALUTE E SANITÀ DELLA CITTÀ DI SAN CATALDO

15. EMENDAMENTI DELLA 1^ COMMISSIONE PERMANETE AL “REGOLAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE

16. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A FIRMA DEI CONSIGLIERI COMUNALI: DEL “MOVIMENTO 5 STELLE” E “SINISTRA SANCATALDESE” RELATIVA AL REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLA LEGALITÀ.

17. IMPEGNO A PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’ ENERGETICO- AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTREVERSO LA COSTITUZIONE DI COMUNITA’ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI”

18. GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI E PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI – ANNO 2021- 2022

19. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAN CATALDO

20. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT.A), DEL D.L.GS. N. 267/2000 SCATURENTE DALLA SENTENZA N. 28/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA SEZ LAVORO, IN ORDINE AL RICORSO PROMOSSO DALL’EX DIPENDENTE COMUNALE TUMMINELLI GIUSEPPE C/COMUNE (R.G. 209/2018)

21. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 – LETT. E), DEL D. LGS. N° 267/2000 – CREDITORE S.R.R. ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD: COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018.

22. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000 – CREDITORE S.R.R. ATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD: “CONGUAGLIO” DI BILANCIO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018

23. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: CONGUAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO 1° SEMESTRE 2018

24. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N° 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: PAGAMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO 2^ SEMESTRALITÀ 2018.

25. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E), DEL D. LGS. N. 267/2000. CREDITORE ATO CL1 CALTANISSETTA: CONGUAGLIO COSTI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 DOPO APPROVAZIONE DI BILANCIO ATO CL1.