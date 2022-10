Policlinico Catania. Accademia Alta Formazione: “Tutto esaurito, boom di iscritti al corso “Vaiolo delle Scimmie”.

Boom di adesioni a corso “Vaiolo delle scimmie – Rischi e protezione per gli operatori sanitari”, è l’evento formativo e di aggiornamento gratuito, rivolto gli operatori sanitari, medici, infermieri, professioni sanitarie tecniche e socio sanitarie, organizzato dall’ ANAFePC l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – San Marco” che si svolgerà domani 21 ottobre alle ore 9 presso l’Aula Magna 2 del Policlinico “G. Rodolico” in Via S. Sofia a Catania.

A causa del raggiungimento del numero massimo di 100 ammessi nell’aula magna consentiti dalle norme vigenti, numerose richieste di partecipazione in lista d’attesa non sono state accolte per esaurimento posti le iscrizioni si sono chiuse il 18 ottobre, con tre giorni di anticipo rispetto alla comunicazione iniziale.

“Abbiamo cento iscritti, che hanno deciso di seguire questo percorso di aggiornamento e formazione – spiega Calogero Coniglio, presidente dell’Accademia – è una bella sorpresa, e non può che renderci orgogliosi: ciò che facciamo è riconosciuto dagli operatori sanitari.

Saranno molti i concetti esposti dai formatori, l’incontro vedrà la presenza, come relatori, di due tra i maggiori esperti del settore in Italia: gli autorevoli Prof. Arturo Montineri Infettivologo, primario del reparto di malattie infettive dell’A.O.U. “Policlinico – San Marco” di Catania e il Prof. Carmelo Iacobello, Infettivologo, primario del reparto di malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania e Michaela Donzuso Infermiera esperta in servizio nel reparto di neurochirurgia dell’A.O.U. “Policlinico – San Marco, che ringrazio personalmente, sarà l’occasione per mettere a punto le azioni mirate alla prevenzione del vaiolo delle scimmie e le misure di protezione da rischi di contagio degli operatori sanitari. Un risultato che premia un programma formativo curato dall’Accademia e avviato appena tre mesi fa. Siamo molto soddisfatti di questo risultato – continua Coniglio – gli iscritti al corso provengono da tutta la Sicilia, fondamentale è stato il passaparola.

“Competenza e riconoscenza, il corso riesce ad essere nello stesso tempo una qualifica spendibile per arricchire il curriculum, le attività dell’Accademia non si fermano però qui, e sono in programma nuovi eventi formativi e culturali con cui cercheremo di soddisfare tutte le richieste – afferma Maurizio Cirignotta vice presidente dell’Accademia – non posso che essere soddisfatto di questo successo, è la migliore testimonianza che abbiamo colto un’esigenza degli operatori sanitari”.

Alla fine del corso l’Accademia rilascerà un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato, riconosciuto su tutto il territorio nazionale e valutabile nelle procedure selettive e concorsuali nella pubblica amministrazione e nel privato.