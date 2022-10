Piano Regionale Garanzia Occupabilità lavoratori: Foreip darà seguito al decreto

Pubblicato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro il Decreto per l’attuazione dei programmi relativi al PAR GOL (Piano Regionale Garanzia Occupabilità lavoratori), finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che darà avvio a percorsi di reskilling, upskilling e inserimento lavorativo.

Foreip Agenzia per il Lavoro ed Ente di Formazione Professionale con sede a Caltanissetta e Niscemi, coordinata da Angelo Iannello, darà seguito al Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, attuando i progetti per la formazione, l’accompagnamento e l’inserimento al lavoro di beneficiari di Reddito di cittadinanza e percettori di sostegno al reddito (Cassa Integrazione, NASPI e disoccupazione per i collaboratori).

Per informazioni rivolgersi contattare la FOReIP ai seguenti recapiti:

Telefono:093429250

WEB: www.foreip.com