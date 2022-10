Pallavolo femminile B2. La Traina Albaverde travolge anche il Pedara e si conferma capolista

Vittoria esaltante per la Train anche contro il Pedara nella terza giornata di andata del girone M di serie B2 la TRAINA SRL ha conquistato una netta vittoria per 3 a 0 lasciando alle avversarie solo 42 punti. In una cornice di pubblico numericamente sempre più numeroso, dove spiccavano le magliette gialle delle piccoline del mini volley, Spena e compagne non hanno concesso sconti e, pur disputando una gara priva di acuti, hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, trovando le giuste accelerazioni quando la gara (per esempio nella parte iniziale del terzo set) aveva visto le ospiti tentare di opporre una maggiore resistenza agli attacchi delle padrone di casa.

Quasi nulle le note di cronaca mentre sul piano dei singoli da sottolineare la prova di Alessia Angilletta per la prima volta in stagione in doppia cifra e top scorer della gara, seguita sul piano delle realizzazioni da Jennifer D’Antoni (per lei la doppia cifra in questa prima fase di campionato è una costante). Il servizio del Pedara ha quasi mai messo in difficoltà la ricezione della TRAINA SRL (sono solo due gli errori punto in questo fondamentale annotati nello scout delle nissene) con ottime percentuali di efficienza della stessa Angilletta, di una reattiva Ferrarini e del libero Tilaro in netta crescita di rendimento.

Ordinaria amministrazione per Noemi Spena che ha molto puntato sull’asse Angilletta-D’Antoni che hanno ricevuto in due il 50% delle palle in attacco, preservando ancora una volta Nicole Ferrarini (per lei solo poco più del 10% di palle attaccabili) per non stressarla troppo in questo periodo della preparazione che la vede impegnata a recuperare al meglio dall’infortunio che si trascina dalla passata stagione.

Sempre positivo il lavoro delle centrali De Luca e La Mattina che hanno condiviso il ruolo con una Diana Ferraloro in palla, senza trascurare l’apporto dalla panchina con Sara Miceli subito in partita con ottime percentuali in attacco, Gabriella Milazzo che trova il primo punto personale stagionale e l’esordio della nissena Marta Zaffuto premiata per il grande impegno negli allenamenti.

Niente campo invece per Milly Apruti, bloccata da un fastidioso torcicollo, e per Eleonora Porrovecchio pronta all’ingresso in campo ma non entrata perché la gara è finita anzitempo.

Tutte le valutazioni di cui sopra devono tenere comunque conto di un calendario che si è confermato benevolo in quest’inizio di stagione per la TRAINA SRL che ha affrontato avversari di seconda fascia anche se l’autorevolezza in tutti i reparti mostrata della formazione allenata dal trio Scollo – Gotte – Montagnino è il vero dato positivo da sottolinerare.

Ora si attendono test più probanti per misurare l’effettivo valore della formazione cara alla presidentessa Oriana Mannella, già da sabato prossimo quando la TRAINA SRL si recherà a Gioiosa Ionica per affrontare l’imbattuta Sensation che la segue in classifica a solo una lunghezza di distanza.

Questo il dettaglio della gara di sabato 22/10/2022 disputata Al PalaCannizzaro:

TRAINA SRL CL – PLANET STRANO LIGHT PEDARA CL: 3-0 (25/16; 25/13; 25/13)

TRAINA Albaverde: Angilletta 15, Ferraloro 2, Zaffuto, D’Antoni 11, Spena (K) 4 De Luca 7, Miceli 4, Milazzo 1, Ferrarini 6, La Mattina 7, Tilaro (L1). NE: Apruti, Porrovecchio (L2). All. Scollo – Montagnino

Pedara: Lo Re (K), Musmeci, Vitanza, Guardo, Pezzinga, Polizzi, Carnazzo, Lacqua, Grillo (L) NE Magro, Vitale, Macaluso. All. Andaloro – Licciardello