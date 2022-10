Il chirurgo nisseno Antonio Pesce riconosciuto come Fellow dell’American College of Surgeons – FACS

FACS al 37enne Antonio Pesce, un autorevole tassello di professionalità affermato a livello internazionale dall'American College of Surgeons

Un prestigioso riconoscimento è stato attribuito al professor Antonio Pesce, chirurgo 37enne in servizio all’unità operativa di chirurgia generale del Delta – Ferrara e docente titolare di incarico di insegnamento presso l’università degli studi di Ferrara.

Il medico è stato ammesso a diventare Fellow dell’American College of Surgeons – FACS durante la cerimonia di convocazione del congresso clinico annuale del collegio che si terrà a San Diego, in California, il prossimo 16 ottobre 2022.

Il professore di origini nissene, infatti, ha soddisfatto i rigorosi e selettivi requisiti di adesione del collegio e, di diritto, acquisirà la possibilità di utilizzare la denominazione di FACS dopo il suo nome.

L’American College of Surgeons rappresenta un momento di grande crescita sul piano professionale e umano. Si tratta, infatti, della più longeva e prestigiosa organizzazione chirurgica a livello internazionale, fondata nel 1913 e dedita al miglioramento della cura del paziente chirurgico e alla salvaguardia degli standard di cura in un ambiente di pratica ottimale ed etico.

Un traguardo di successo per il dottor Pesce, “Nino” per gli amici, che da quando si è diplomato con il massimo dei voti al Liceo Classico Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, non si è più fermato.

I suoi studi sono proseguiti a Catania dove, a luglio del 2009, si è laureato in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 cum Laude e, nel 2016, si è specializzato in Chirurgia Generale con votazione 70/70.

Percorso al quale è seguito il dottorato di ricerca concluso nel 2019. Quello del FACS, per il dottor Pesce, dunque, diventa un altro autorevole tassello di professionalità affermato a livello internazionale.