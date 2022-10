Governo Meloni: presentata la lista dei Ministri. Tra i nomi c’è anche Nello Musumeci

Giorgia Meloni ha accettato l’incarico di formare il Governo.

Ventiquattro ministeri, uno in più del governo Draghi. Ma cambiano alcune deleghe e i nomi di alcuni dicasteri: lo Sviluppo economico diventa il ministero delle Imprese e del Made in Italy, quello della Transizione ecologica si chiamerà Ambiente e sicurezza energetica, le Politiche agricole cambiano in Agricoltura e sovranità alimentare e al ministero dell’Istruzione viene aggiunta la dicitura “del merito”. Le politiche europee tornano a essere un ministero e includeranno anche la Coesione territoriale e il Pnrr mentre il ministero del Sud sarà anche ministero del Mare e a quello della Famiglia si aggiunge la natalità. E’ il nuovo schema di governo annunciato dal presidente del Consiglio incaricato Giorgia Meloni dopo avere accettato l’incarico al Quirinale.

Ecco l’elenco:

Tajani ministro degli Esteri e vicepremier

Salvini alle Infrastrutture e vicepremier

Roccella ministro Famiglia la natalità e Pari opportunità

Calderone ministro del Lavoro

Schillaci ministro della Salute

Fitto ministro Affari europei e Pnrr

Crosetto ministro della Difesa

Piantedosi ministro dell’Interno

Santanchè ministro del Turismo

Bernini ministro dell’Università

Lollobrigida ministro dell’Agricoltura

Abodi ministro per lo Soprt e Giovani

Urso ministro Sviluppo Economico e Made in Italy

Giorgetti ministro dell’Economia

Locatelli ministro per le Disabilità

Valditara ministro Istruzione e Merito

Nordio Ministro della Giustizia

Schillaci ministro Salute

Casellati ministro per le Riforme

Musumeci ministro per il mare e il Sud

Sangiuliano ministro della Cultura

Calderoli ministro Affari regionali

Pichetto ministro per la Pubblica amministrazione

Giorgia Meloni, premier in pectore, ha annunciato che proporrà Mantovano come sottosegretario alla Presidenza.