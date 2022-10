Federica Bianco, l’astrofisica italiana che studierà gli Ufo per la Nasa

Si chiama Federica Bianco, l’astrofisica italiana di Genova che studierà gli ufo nell’apposita commissione Nasa.

L’esperta è stata selezionata tra i 16 esperti che inizieranno a lavorare a uno studio indipendente che partirà il 24 ottobre e durerà nove mesi.

L’astrofisica insieme con il proprio team, studierà il modo migliore per utilizzare i dati raccolti da enti governativi civili, dati commerciali e dati provenienti da altre fonti, per far luce su fenomeni celesti apparentemente inspiegabili. Lo studio si concentrerà esclusivamente su dati non classificati e il rapporto completo con i risultati sarà reso pubblico verso la metà del 2023.

Federica Bianco si è laureata in Astronomia all’Università di Bologna e ha conseguito il dottorato presso l’Università americana della Pennsylvania. Attualmente è un professore a contratto all’Università del Delware. Esperta di scienza dei dati, coordina oltre 1.500 scienziati nell’ambito della “2023 Large Synoptic Survey Telescope Science Collaboration”, il cui obiettivo è quello di studiare il cielo notturno nell’emisfero Sud e a scoprire nuove stelle e galassie.

Per Thomas Zurbuchen, responsabile delle missioni scientifiche della Nasa, “capire i dati che abbiamo sui fenomeni aerei non identificati è fondamentale per aiutarci a trarre conclusioni scientifiche, su ciò che sta accadendo nei nostri cieli. I dati sono il linguaggio degli scienziati e rendono spiegabile l’inspiegabile”. E il coordinatore dello studio, Daniel Evans ha aggiunto che “la Nasa ha riunito alcuni dei principali scienziati del mondo, tutti con uno specifico compito: quello di dirci come applicare la scienza e i dati degli Uap (Unidentified Aerial Phenomena)