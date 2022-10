Campofranco. Istanze per agevolazioni Tari delle utenze domestiche e non domestiche entro il 26 ottobre

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha reso noto che per l’anno 2022 sono in corso le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche e domestiche.

Per i primi la diminuzione è del 100% nel caso in cui vi sia stato un calo del fatturato tra l’anno 2019 e 2021 pari ad almeno il – 20%;

Per i secondi la diminuzione è del 100% per i nuclei familiari con ISEE fino ad € 15.000,01 e nel caso residuino delle somme rispetto alle necessità precedenti, potranno usufruire della medesima diminuzione i nuclei familiari con ISEE fino ad € 20.000,00 con riduzione proporzionale in caso di richieste eccedenti le risorse a disposizione. Il termine per usufruire delle agevolazioni è fissato per il 26/10/2022 entro le ore 12:00.

Nel link sottostante è possibile trovare la modulistica da protocollare al Comune di Campofranco: https://www.comune.campofranco.cl.it/…/mostra_news.php…