Caltanissetta, riparte a San Pietro l’Università senza età: 7 anni di incontri “per” e “con” la comunità cittadina

La mente umana ha bisogno di essere sempre stimolata, allenata e tenuta attiva, soprattutto con l’avanzare dell’età. Un invito che i medici rivolgono a tutta la società suggerendo di impegnarsi in progetti ritenuti interessanti e non necessariamente faticosi. A beneficiarne sarà il fisico, contrastando la capacità di concentrazione, e l’umore, stimolato dal piacere di nuove o rinnovate conoscenze.

Ed è con questa finalità che la parrocchia San Pietro di Caltanissetta continua a promuovere e avviare, da ben 7 anni, i corsi dell’Università senza età.

La prima lezione, che inaugurerà il semestre sarà il prossimo martedì 18 ottobre (“la Storia controversa”), creerà un legame tra la storia del nostro passato cittadino, il presente da vivere in comunione e i progetti futuri da raggiungere. I primi appuntamenti con gli altri corsi saranno il 20 ottobre con il “laboratorio di danze popolari” e la conferenza sugli “astri che non si spengono”.

“Abbiamo iniziato con un piccolo progetto nell’Auditorium Mons. C. Naro che si trova nello stesso edificio della chiesa e, nel tempo, abbiamo accolto sempre più disponibilità di docenti che volevano mettersi a disposizione di chi veniva ad ascoltare gli incontri” ha raccontato don Rino dello Spedale Alongi.

Un servizio gratuito per chi lo svolge e chi ne usufruisce poiché la finalità è quella di mettersi a disposizione del prossimo, con carità e umiltà, e prendersi cura di chi ha voglia di uscire di casa per incontrare nuove persone, rivedere vecchie amicizie e condividere interessi ed esperienze.

“Da 7 anni insieme” è lo slogan scelto per rimarcare come il progetto non sia finalizzato a trasmettere nozioni e conoscenze bensì di condividere esperienze.

Nessun voto, nessuna certificazione della presenza, nessun obbligo di partecipazione, nessun esame intermedio o finale da sostenere. Sono le “regole” che rendono questo progetto sempre più attrattivo. Chiunque, liberamente, può scegliere se e a quanti corsi partecipare. L’iscrizione – anch’essa gratuita – ha come unico fine quello di quantificare il numero delle persone che parteciperanno e poter organizzare al meglio gli spazi.

Per questo nuovo semestre torneranno le lezioni di inglese (ogni martedì) alle quali si aggiungeranno quelle sulla “storia controversa” (ogni martedì alle 17.30) e agli “astri che non si spengono – uomini illustri e astronomia” (ogni giovedì alle 17,45). Tra le novità ci sarà il laboratorio di danze popolari (ogni giovedì alle 19.30).

L’incontro di giorno 18 ottobre coinciderà con la presentazione del numero 9 della rivista “Catechesi” interamente dedicata a Caltanissetta e, attraverso la monografia curata da Don Rino dello Spedale Alongi, alla figura di Monsignor Giovanni Gruttadauro secondo Vescovo della nostra Diocesi. Interverrà don Antonino Romano, professore ordinario di Catechetica all’istituto teologico “San Tommaso” di Messina, direttore del centro di pedagogia religiosa “G. Cravotta” e direttore della rivista “Catechesi”.

Introdurrà l’incontro la coordinatrice USE Fiorella Falci e l’intrattenimento musicale è stato affidato a Calogero Caputo (Oboe) e Carlo Manganaro (Pianoforte).

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Maria Lupo (333 3413120), Cettina Ginevra (340 3336626), Fiorella Falci (347 8254435) o la segreteria (0934 591830).

L’iscrizione è gratuita e avverrà direttamente il primo giorno di lezione.