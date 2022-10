Caltanissetta, Commemorazione dei defunti: gli orari di apertura del Cimitero e del bus navetta

Il Comune di Caltanissetta ha comunicato che in occasione della commemorazione dei defunti, l’orario di accesso al cimitero dal 30 ottobre al 2 novembre 2022 sarà dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

In tali giornate sarà vietato l’accesso veicolare da e per il cimitero, escluso i residenti e i disabili in possesso di pass.

In queste giornate sarà attivo il servizio navetta secondo il percorso di seguito elencato:

Capolinea Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, via Medaglie d’Oro, Via Angeli, Piazzale Cimitero e viceversa.

Il servizio, gratuito, verrà effettuato dalle ore 07.30 alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze.

Per garantire maggiore sicurezza di accesso al cimitero e di rispetto del divieto di accesso veicolare, durante i quattro giorni sarà garantita la presenza del Comando dei vigili urbani.