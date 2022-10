Caltanissetta – Agrigento in moto e vespa per la FIDAS: domenica un evento per sensibilizzare la donazione di sangue

La Fidas, Federazione italiana che riunisce le associazioni di donatori di sangue, ha organizzato per domenica 9 ottobre un evento, gratuito e aperto a tutti coloro i quali vorranno partecipare, mirato a promuovere la donazione di sangue e sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

Un appuntamento nazionale replicato anche nel nostro territorio che, richiamando il titolo dell’evento, invita a “mettere in moto il dono” e far crescere il numero di persone disponibili a effettuare periodicamente una donazione di sangue o di plasmaferesi.

A sposare la causa FIDAS e aderire come coorganizzatori dell’evento, patrocinato dalle città di Caltanissetta, Agrigento e Gela, ci sarà anche il Vespa Club di Caltanissetta.

“Il Club è sempre stato sensibile alle cause sociali e alla promozione di iniziative a sfondo benefico” ha commentato il presidente del Vespa Club Alberto Talluto spiegando come il rombo dei motori e la lunga carovana che ruota attorno Gimkane o procede per cittadine o extraurbane, è un ottimo canale di promozione per campagne sociali dato che non passa mai inosservata.

Si tratta del secondo anno in cui il vespa club viene coinvolto nel progetto. “Durante la fase organizzativa della manifestazione il presidente Fidas di Gela, Enzo Emanuello, e il presidente FIDAS di Caltanissetta, Carmelo Giardina, hanno deciso di coinvolgerci. Noi vespisti abbiamo un gruppo interno alla FIDAS e non perdiamo mai l’occasione di promuovere la donazione di sangue. Ed è per questo che i due presidenti sapevano bene di poter contare sul nostro supporto”.

Il club nisseno, per l’edizione 2022, ha coinvolto i rispettivi club di Gela, Porto Empedocle e Agrigento e trasmesso l’invito a partecipare a tutti i soci dei club siciliani. “Alcuni verranno con un folto gruppo, altri in autonomia. Siamo certi che la manifestazione sarà un successo”.

(Nelle foto in basso alcune immagini della precedente manifestazione)









Il contributo si è sviluppato anche nella selezione dell’itinerario che prevede il passaggio verso strade interne. Una scelta dettata sia per la maggiore sicurezza dei partecipanti sia per la maggiore visibilità nel territorio cittadino.

“Metti in moto il dono è un evento che rientra tra le iniziative promosse a livello nazionale alla quale abbiamo voluto aderire anche noi in collaborazione con le associazioni di Gela e Agrigento – ha spiegato il presidente FIDAS Carmelo Giardina -. In questi mesi siamo riusciti ad aumentare il numero di sacche raccolte anche grazie al prezioso contributo di nuovi donatori che hanno scelto di prendersi cura del prossimo effettuando periodici prelievi di sangue o plasma. Ma possiamo fare molto di più se guardiamo i numeri degli abitanti del nostro territorio e dei potenziali donatori”.

Bisogna, dunque, continuare a promuovere il binomio “donazione-salute”, termini validi sia per chi cede il proprio prezioso tessuto fluido sia per chi riceve la “sacca salvavita”. Ed eventi come quello di domenica contribuiscono ad aumentare l’eco sulle attività e iniziative dell’associazione da anni radicata nel territorio.

La FIDAS ricorda che possono recarsi all’associazione del viale della Regione a Caltanissetta, per effettuare le analisi di controllo e verificare l’eventuale condizione di idoneità, tutti i cittadini – uomini e donne – di età compresa tra i 18 e i 65 anni e in buona salute. Il calendario delle donazioni varia in base alla tipologia di prelievo.

Il programma “Metti in moto il dono” ha fissato, per Caltanissetta, il punto di ritrovo alle ore 9.00 nel piazzale Falcone Borsellino per la registrazione e la consegna di pettorine e gadget.

Alle ore 9.45 i partecipanti, tutti in sella, partiranno sui propri mezzi e, dopo un itinerario cittadino, proseguiranno verso Villaggio Mosè ad Agrigento.

Alle ore 11.30 i partecipanti si ritroveranno in Piazza del Vespro si ricongiungeranno con il gruppo proveniente da Gela e Agrigento.

Alle ore 12.00 si partirà, tutti insieme, per un itinerario cittadino ad Agrigento e alla Valle dei Templi.

Alle ore 13.00 l’evento si concluderà con l’arrivo al piazzale Giglia di San Leone dove sarà allestito un punto ristoro offerto dall’organizzazione.

Gli “itinerari cittadini” saranno utili per poter aumentare la visibilità dell’iniziativa e accendere l’interesse e la curiosità di chi, dal bordo della strada, guarderà la carovana procedere. Maggiore sarà il numero di partecipanti all’evento, maggiore sarà l’eco che verrà prodotta all’esterno.

La partecipazione è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 338 2832088 oppure 338 7777449