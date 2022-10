Nuova vittoria in campionato per l’Atletico Nissa Futsal. La squadra di Filippo Costa è proprio il caso che non finisce mai di stupire. Con una super prestazione, infatti, ha battuto in casa 4-2 il quotato Canicattì, una delle candidate alla vittoria finale del campionato.

Per i giallorossi sono andati a segno capitan Anzalone, Pedi, Longi ed il neo arrivato Samu Gomez. Una vittoria che sa di primato con i nisseni che conducono a punteggio pieno dopo due giornate di campionato.