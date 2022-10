Basket femminile giovanile. Quattro giocatrici dell’Invicta vestiranno la casacca dell’Alfa Basket Catania

CALTANISSETTA. Dopo quella con l’Alfa Basket Catania, nasce una nuova collaborazione per la società catanese della Pgs Sales. La dirigenza, infatti, ha raggiunto un accordo con l’ Invicta CL che vedrà impegnate 4 ragazze del 2007/08 (Gloria La Bua, Sara Amico, Elena Lo piccolo, Gaia Palermo), vestire la casacca neroverde catanese.

La PGS SALES, rivolge un ringraziamento speciale ad Ignazio La Bua ed alla moglie Ylenia per la riuscita dell’operazione. La sinergia che si è instaurata con la società nissena fa ben sperare per il futuro. Le neo-giocatrici, determinate più che mai, prenderanno parte ai campionati femminili di C e U/17.