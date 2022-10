Bambina morta di stenti a Milano, prime indiscrezioni dall’autopsia: nello stomaco frammenti di cuscino e materasso

Trapelano le prime indiscrezioni dall’autopsia sul corpo della bambina morta di stenti, lasciata a casa da sola a Milano dalla madre Alessia Pifferi. I medici legali avrebbero trovato frammenti di cuscino e di gommapiuma nello stomaco della piccola Diana, compatibili con il materiale con cui era fatto il materassino della culla.

L’avvocato di Alessia Pifferi ospite a “Mattino Cinque News” non si sbilancia: “Non c’è certezza, prima di lanciarci in considerazioni dobbiamo fissare l’evento morte per capire bene se Diana ha ingoiato parti del materassino e del cuscino in preda alla fame, perché potrebbe essere anche morta di soffocamento”. “Chiederemo anche l’analisi del pannolino e approfondimenti attraverso l’incidente probatorio” ha concluso l’avvocato.